Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort dépasse son record de la veille à l'ouverture

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort poursuivait sa course aux records mardi, le Dax prenant 0,61% et dépassant son plus haut historique établi la veille, sur un marché qui termine l'année en fanfare.

A 08h03 GMT, l'indice vedette prenait 84,71 points à 13.875,00 points, soit 65 de plus que son record en séance atteint lundi. Le MDax des valeurs moyennes gagnait 0,78% à 237,92 points.

afp/al