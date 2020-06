Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort dévisse de plus de 4% en clôture

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a clôturé en forte baisse jeudi, le Dax perdant 4,47%, et passant sous la barre des 12.000 points, dans un marché à nouveau gagné par l'inquiétude quant aux effets de la pandémie de coronavirus sur l'économie mondiale.

L'indice vedette a perdu 559,87 points à 11.970,29 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes a chuté de 3,33% à 25.514,79 points.

Après avoir connu une forte hausse pendant la première semaine de juin et retrouvé son niveau de fin février vendredi, les marchés sont désormais en repli, craignant l'ampleur de la crise économique mondiale découlant de la pandémie de coronavirus.

Depuis le début de la semaine, l'indice boursier allemand a perdu 6,83%.

"Le ralentissement économique montre de plus en plus ses effets, et accroît les doutes", estime Andeas Lipkow, analyste pour Comdirect.

Les investisseurs ont réagi jeudi avec inquiétude aux prévisions de croissance américaine publiées par la Banque centrale américaine mercredi, qui s'attend à une chute du PIB de 6,5% en 2020, plongeant la première économie mondiale dans la récession.

La croissance américaine devrait rebondir dès 2021, mais le chemin sera long pour retrouver le niveau d'avant crise, a prévenu mercredi soir la banque centrale américaine, qui a promis de laisser les taux à zéro pour un bon moment face à des incertitudes qui restent grandes.

"Les perspectives économiques sombres de la Banque centrale américaine ont ramené les pieds des investisseurs sur terre", résume Timo Emden, expert chez Emden Research.

LUFTHANSA (-9,09% à 10,16 euros) : Le premier groupe aérien européen, en pleine crise du fait de la pandémie, a l'intention de supprimer 22.000 postes dans le monde, soit 16% de son effectif, a indiqué mercredi l'entreprise à l'AFP.

Les VALEURS AUTOMOBILES sont en baisse, à l'image de DAIMLER (-8,98% à 35,32 euros), BMW (-5,55% à 55,62 euros), et VOLKSWAGEN (-7,52% à 132,42 euros).

VONOVIA (-1,01% à 53,16 euros): le groupe d'immobilier allemand, valeur défensive traditionnelle, évolue en tête du Dax.

afp/rp