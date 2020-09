Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort encore emportée par Wall Street (Dax -1,01%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini mardi en nette baisse, le Dax cédant 1,01%, toujours sous pression en raison de la correction qui vise les valeurs tech à Wall Street.

L'indice vedette a reculé de 131,95 points, à 12.968,33 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté lâché 1,29%, à 27.210,34 points.

"La trop haute valorisation de certains titre de la tech est corrigée pour la troisième séance de suite", explique Jochen Stanzl, expert chez CMC Markets, qui n'y voit toutefois pas d'inversion de la tendance.

"Les opérateurs devraient se préparer à davantage de variations des cours sur le court terme", ajoute l'analyste indépendant Timo Emden.

La fédération des entreprises chimiques s'attend, elle, à une baisse de 3% de la production et de 6% du chiffre d'affaires cette année selon une projection publiée mardi.

L'organisation, qui représente la troisième branche de l'industrie allemande, estime que "surpasser les conséquences du coronavirus prend du temps" et que le niveau d'avant la crise devrait être attend "au plus tôt fin 2021".

En parallèle, l'Allemagne a enregistré en juillet un excédent commercial de 18,0 milliards d'euros, en hausse par rapport à juin mais encore marqué par un net recul des exportations sur un an, selon des données provisoires publiées mardi par Destatis.

L'attention des investisseurs se tourne par ailleurs vers la BCE, qui tient jeudi sa réunion de politique monétaire.

- SAP (-2,47% à 133,44 euros) et INFINEON (-1,89% à 23,07 euros): l'éditeur de logiciels et le fabriquant des puces et semiconducteurs ont particulièrement pâti de l'évolution du secteur aux Etats-Unis.

- HEIDELBERG CEMENT (+2,08% à 54,00 euros), DEUTSCHE POST (+1,78% à 38,27 euros): le spécialiste du BTP et du ciment ainsi que le groupe du courrier étaient recherchés.

afp/rp