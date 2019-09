Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort fait les cent pas avant la Fed (+0,14%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini mercredi en légère hausse, le Dax gagnant 0,14%, alors que les investisseurs attendaient la décision en soirée de la Réserve fédérale américaine concernant les taux.

L'indice vedette a progressé de 17,0 points pour finir à 12.389,62 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté reculé de 0,04%, à 25.947,86 points.

Si plus de la moitié des investisseurs s'attendent à une baisse des taux par la Banque centrale américaine, rien ne semble joué car "les craintes inflationnistes liées à la hausse des prix du pétrole et l'indicateur solide sur la production publié mardi pourraient amener la Réserve fédérale à faire du surplace", estime Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

Avec des taux d'intérêt plus bas, les entreprises peuvent se financer à moindre coût sur les marchés des capitaux et l'épargne s'oriente davantage vers les actions que les obligations à plus faible rendement.

En d'autres termes, la décision de la Banque centrale américaine a valeur de "test de résistance" pour les acheteurs qui "voient la Bourse allemande encore grimper après une séquence de hausse de 9% sans véritable pause", ajoute l'analyste.

- WIRECARD (+3,60% à 158,30 euros): la fintech a annoncé mercredi la finalisation de son accord de coopération avec SoftBank et l'émission concomitante d'obligations convertibles en actions pour 900 millions d'euros. Le marché a apprécié le fait que le prestataire de paiements se donne ainsi de l'air pour financer des innovations ou procéder à des rachats d'actions.

- COVESTRO (+2,39% à 45,03 euros). Le chimiste a profité d'une recommandation à l'achat par la banque Goldman Sachs.

- DEUTSCHE POST (-1,20% à 30,35 euros). Le groupe de courrier et de logistique a été délaissé dans le sillage d'un recul de 14% le même jour du titre de son concurrent américain FedEx, sanctionné après avoir baissé mardi ses objectifs annuels en raison des tensions commerciales qui affectent l'activité.

- DEUTSCHE BANK (-1,31% à 7,22 euros): selon le quotidien Süddeutsche Zeitung, la Banque centrale européenne envisage de poursuivre la première banque allemande pour des rachats "non autorisés" d'obligations "super subordonnées" effectués entre 2014 et 2017. Ni la banque ni la BCE n'ont souhaité commenter.

afp/rp