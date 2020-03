La Bourse de Francfort fait une rechute (Dax:-1,51%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini en nette baisse jeudi, le Dax perdant 1,51% après deux séances dans le vert, dans un marché rattrapé par les craintes liées aux conséquences de l'épidémie de Covid-19.

L'indice vedette a fini à 11'944,72 points, en recul de 183,0 points, tandis que le MDax des valeurs moyenne a cédé 1,58% à 25'679,69 points.

Les milliards d'aides promis par le FMI comme la subite baisse des taux décidée par la Réserve fédérale américaine (Fed) "ne sont que le début d'un certain nombre de mesures de soutien à la lutte contre le virus", note Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets. Le marché s'interroge dès lors sur la réaction de la Banque centrale européenne la semaine prochaine et celle de nature budgétaire des pays membres de l'Eurogroupe.

Ces premières annonces "montrent à quel point les institutions jugent dramatiques les conséquences économiques de l'épidémie", ajoute M.Stanzl.

- CONTINENTAL (-12,36% à 84,36 euros): l'équipementier automobile a plongé après l'annonce jeudi d'un résultat net négatif d'1,2 milliard d'euros en 2019 et d'un dividende en recul, tout en laissant entendre de nouvelles mesures d'économies à l'horizon du mois de mai, sur fond de recul continu du marché automobile mondial.

- Les autres VALEURS AUTOMOBILES ont été tirées à la baisse, à l'image de DAIMLER (-3,81% à 36,20 euros), VOLKSWAGEN (-2,68% à 150,50 euros) et BMW (-0,85% à 58,07 euros).

- HENKEL (-5,22% à 82,04 euros): le fabricant de la lessive Le Chat a confirmé jeudi ses objectifs prudents pour 2020 et par ailleurs estimé à 100 millions d'euros ses pertes actuelles liées à l'épidémie de Covid-19, selon DPA.

- Les VALEURS BANCAIRES ont continué à souffrir face à la perspective de taux encore plus bas en zone euro du fait du coronavirus, avec DEUTSCHE BANK (-3,07% à 7,04 euros) et sa rivale COMMERZBANK (-4,18% à 4,63 euros), sur le MDax, tombée à son plus bas historique.

- LUFTHANSA (-3,73% à 11,50 euros): le groupe aérien a annoncé jeudi la suspension de tous ses vols vers Israël à partir du 8 mars et jusqu'au 28 mars, au lendemain de la décision de ce pays d'interdire l'accès de son territoire aux ressortissants de plusieurs pays européens afin d'éviter la propagation du nouveau coronavirus.

afp/buc