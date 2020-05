Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort finit à l'équilibre (Dax -0,05%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini mardi quasiment à l'équilibre, le Dax cédant 0,05%, dans un marché attentiste face à l'évolution de la pandémie de coronavirus.

L'indice vedette a reculé de 5,49 points pour finir à 10.819,50 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté cédé 0,19%, à 23.819,97 points.

"Les investisseurs ont encore le regard tourné vers les chances d'un rebond plutôt que vers le danger d'une baisse", note Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets. "Mais cela peut rapidement changer."

Avec de plus en plus d'assouplissements de mesures, "les deux prochaines semaines devraient être décisives" et "ceci est assez pour que les investisseurs se montrent attentistes pour le moment", ajoute-t-il.

- ALLIANZ (-3,21% à 151,30 euros): sur les trois premiers mois de l'année, le bénéfice net part du groupe a fondu de 28,9% à 1,4 milliard d'euros tandis que le taux de solvabilité de l'assureur, en baisse de 212% fin 2019 à 190% fin mars, pourrait passer sous les 180%, sa limite basse prévue.

- THYSSENKRUPP (-15,31% à 4,11 euros, au MDax): le conglomérat va recevoir un prêt garanti par l'Etat allemand d'un milliard d'euros pour faire face à l'impact du coronavirus, après une perte nette de 946 millions d'euros au deuxième trimestre de son exercice décalé 2019/2020.

- TEAMVIEWER (+2,33% à 44,00 euros, au MDax): le groupe spécialisé dans les logiciels de télémaintenance, du bureau à distance et des conférences en ligne a vu son activé croitre plus qu'attendu dans le contexte de la pandémie.

afp/rp