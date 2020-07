La Bourse de Francfort finit en baisse (Dax:-0,64%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a clôturé en baisse vendredi, le Dax perdant 0,64%, sur un marché manquant de souffle avant le week-end.

L'indice vedette a perdu 80,28 points à 12.528,18 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes a chuté de 0,10% à 26.600,49 points.

"Avant le week-end, beaucoup préfèrent s'abstenir de prendre de nouvelles positions", commente Andreas Lipkow, analyste pour Comdirect.

En Allemagne, le marché automobile allemand a baissé de 35% entre janvier et juin 2020, et devrait chuter d'un quart sur toute l'année, à cause de la pandémie de coronavirus, selon des données publiées vendredi par la fédération du secteur (VDA).

DAIMLER (-1,35% à 36,67 euros): Le groupe automobile propriétaire de Mercedes Benz a annoncé vendredi son intention "d'entamer des discussions sur une vente de son site français d'automobiles à Hambach", où devait commencer la production de modèles du constructeur allemand à l'automne.

DEUTSCHE BANK (-0,89% à 8,48 euros): la première banque allemande réfléchit à apporter un soutien financier la société de paiement en ligne Wirecard, plongée dans une vaste affaire de fraude à près de 2 milliards d'euros. "S'il y a une opportunité pour nous renforcer, nous pourrons l'envisager", a indiqué son chef de la stratégie, Fabrizio Campelli, au quotidien économique "Handelsblatt", vendredi. "Mais il faut avant tout examiner si il est judicieux de soutenir Wirecard financièrement", a-t-il toutefois ajouté.

RWE (-0,75% à 31,68 euros): L'énergéticien allemand considère que le projet de loi visant à faire sortir l'Allemagne du charbon d'ici 2038, adopté vendredi par le Parlement, allait conduire à des "coupes dures pour l'entreprise". Même si "le groupe recevra 2,6 milliards d'euros [de l'Etat] pour supporter les charges considérables de la sortie du charbon, ce montant est bien en deçà des dommages que subit RWE, à hauteur de 3,5 milliards d'euros", estime l'entreprise.

