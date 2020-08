Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort ignore les annonces de la Fed (-0,71%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini jeudi en baisse, le Dax cédant 0,71% dans un marché ne parvenant pas à emboîter le pas à Wall Street, galvanisée par les annonces de la Banque centrale américaine.

L'indice vedette a reculé de 93,79 points, à 13.096,36 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté lâché 0,67%, à 27.673,74 points.

Lors de la première journée de la réunion virtuelle des banquiers centraux de Jackson Hole (Wyoming), le patron de la Banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, a dévoilé un changement de politique de l'institution : la Fed laissera désormais l'inflation davantage augmenter pour permettre à l'économie de créer plus d'emplois.

Cela revient à dire que les taux américains pourront rester à un bas niveau pendant longtemps et cela constitue un "feu vert pour le marché actions", note Konstantin Oldenburger, analyste chez CMC Markets.

Si cette annonce a été accueillie par une hausse de la Bourse américaine dès l'ouverture, "le Dax n'a pas pu suivre Wall Street" dans sa course aux records, l'indice allemand perdant au contraire du terrain au cours de la séance, poursuit l'analyste.

- DELIVERY HERO (-4,72% à 90,82 euros) : le livreur de repas entré lundi au Dax, à la place de Wirecard, a publié jeudi un bilan pour le premier semestre 2020 marqué par une perte opérationnelle de 455 millions d'euros, en chute de 89% sur un an. Et ce malgré un bond concomitant de 87% des ventes, à 956 millions d'euros. Le groupe poursuit sa course à la taille qui le conduit pour l'heure à gonfler ses dépenses de marketing, qui totalisaient près d'un tiers du chiffre d'affaires à fin juin.

- Les VALEURS AUTOMOBILES ont fini en ordre dispersé, entre VOLKSWAGEN (+0,81% à 140,12 euros), BMW (+0,30% à 59,60 euros) et DAIMLER (-0,07% à 43,00 euros).

afp/rp