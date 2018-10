Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort joue la prudence après le banquet de la veille

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait mercredi en petite baisse, le Dax cédant 0,18% sous l'effet des préoccupations cumulées des investisseurs sur le budget italien, les tensions commerciales et la hausse des taux d'intérêt américains.

Vers 07H30 GMT, l'indice vedette reculait de 22,04 points, à 11'955,18 points. Le MDax des valeurs moyennes prenait de son côté 0,36% à 24'698,78 points.

Après plusieurs séances atones, les chasseurs de bonnes affaires se sont repus mardi sur le Dax et devraient donc se montrer moins enclins à acheter mercredi.

Les opérateurs anticipent un tour de vis, plus rapide et plus fort que prévu, de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt.

Les craintes sur le budget italien de 2019 et les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis maintiennent également la pression en salle de marché.

La directrice du Fonds monétaire international (FMI) Christine Lagarde a appelé mercredi les parties en conflit à "travailler ensemble pour avoir une désescalade et résoudre les différends commerciaux actuels", lors d'une conférence sur l'île indonésienne de Bali, où FMI et Banque mondiale tiennent leur réunion annuelle.

En zone euro, plusieurs indicateurs sont attendus, notamment la production industrielle pour août de la France, de l'Italie et de la Grande-Bretagne. En Allemagne les prévisions de croissance annuelle du gouvernement allemand, attendues à la baisse, seront publiées jeudi.

Du côté des valeurs, le secteur automobile évoluait en baisse au lendemain de l'accord trouvé mardi par les pays de l'UE sur une baisse de 35% des émissions de CO2 des voitures neuves en 2030. Volkswagen reculait de 0,56% à 145,72 euros, Daimler de 0,53% à 54,13 euros et BMW de 0,69% à 75,86 euros.

Le fabriquant de semi-conducteurs Infineon restait sous pression, comme l'ensemble du secteur américain et asiatique après le scandale des puces espionnes chinoises, et reculait de 1,93% à 18,79 euros.

Lufthansa cédait 0,87% à 19,48 euros, en attendant la publication dans la journée des chiffres de transport de passagers pour le mois de septembre, en général plus creux.

Parmi les valeurs évoluant positivement, l'opérateur Deutsche Telekom gagnait 1,58% à 14,13 euros, suivi de l'opérateur financier Wirecard (+1,07% à 184,05 euros).

afp/buc