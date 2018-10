La Bourse de Francfort lestée par les craintes géopolitiques (Dax: -0,42%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini mardi en baisse, le Dax cédant 0,42%, dans un marché plombé par les tensions commerciales sino-américaines et les conséquences du nouveau budget italien.

L'indice vedette a reculé de 51,46 points pour finir à 12.287,57 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté pris 0,84% à 25.956,93 points.

Au moment où il saluait lundi l'accord commercial avec le Canada et le Mexique, le président Donald Trump s'est lancé dans une nouvelle diatribe contre la Chine, affirmant qu'il n'était pas près de reprendre le dialogue avec Pékin.

Les investisseurs redoutent également une crise entre l'Union européenne et l'Italie au sujet de son projet budgétaire, Rome prévoyant un déficit de 2,4% du PIB pour les trois prochaines années.

Du côté des valeurs, Volkswagen a gagné 0,29% à 152,94 euros. Le constructeur automobile a annoncé mardi, après quatre mois d'atermoiements, mettre fin à toutes les fonctions du patron de sa filiale Audi, Rupert Stadler, placé en détention provisoire en Allemagne dans l'affaire du dieselgate.

Les autres valeurs automobiles ont terminé en hausse, Daimler a gagné 2,04% à 56,00 euros et BMW de 0,72% à 78,70 euros, alors que le gouvernement allemand a annoncé mardi un compromis sur le sort des millions de vieux diesels en circulation dans le pays, mêlant modifications techniques et primes à la reprise, mais seulement dans 14 villes très polluées.

La question de la contribution financière des industriels du secteur à cette opération n'a pas été tranchée, faisant dire à l'analyste Jochen Stanzl de CMC Markets que "cela aurait pu être pire" pour les constructeurs.

Siemens a terminé en tant que plus forte baisse du Dax, perdant 2,65% à 107,42 euros, après la recommandation à la baisse des analystes de HSBC avec un objectif de cours cible passé de 140 à 123 euros. En cause, des négociations qui patinent autour du gigantesque contrat pour doter l'Irak de ses futures infrastructures de production et de distribution d'électricité.

afp/rp