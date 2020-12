Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort marque le pas (-0,21%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini mardi en baisse, le Dax cédant 0,21% dans un marché perdant de son souffle après avoir affiché un record historique la veille.

L'indice vedette a reculé de 28,91 points, à 13.761,38 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté pris 0,84%, à 30.912,39 points.

Le Dax avait établi en matinée un nouveau record à 13.903 points avant de subir des prises de bénéfices.

A la veille de la dernière séance de l'année, l'indice affiche un bilan annuel positif de 4%, et un gain de plus de 60% depuis son plus bas à mi-mars, à environ 8.400 points, au coeur de la première vague de l'épidémie.

"Le Dax s'est essoufflé mardi après avoir atteint un nouveau record", constate Timo Emden, analyste indépendant.

Après la pause de Noël, les investisseurs avaient salué lundi l'accord post-Brexit et la signature par Donald Trump dimanche soir d'un plan de relance budgétaire aux Etats-Unis.

Ils attendent désormais "de nouvelles impulsions", estime Andreas Lipkow, analyste chez Comdirect.

Le "soutien historique des banques centrales" et "les espoirs de vaccination" font déjà que "la lumière au bout du tunnel est devenue plus proche et donc plus brillante", conclut M. Emden.

- SAP (+1,46% à 106,80 euros) : le géant allemand des progiciels avance dans son projet de mise en bourse de sa filiale américaine Qualtrics, qui pourrait se réaliser dans de bonnes conditions.

- LUFTHANSA (+5,64% à 10,96 euros sur le MDax) : le titre de la compagnie aérienne a profité de la campagne de vaccination contre le Covid-19 qui démarre, suggérant la reprise progressive des déplacements l'an prochain.

Une perspective qui a aussi profité au fabricant d'éléments de moteurs d'avions MTU AERO ENGINES (+1,68% à 217,70 euros).

Les VALEURS BANCAIRES ont été malmenées à l'image de DEUTSCHE BANK (-2,97% à 8,94 euros) et COMMERZBANK (-1,49% à 5,28 euros sur le MDax).

