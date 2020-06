Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort met fin à six séances de baisse (+3,39%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a rebondi mardi, le Dax gagnant 3,39% après six séances de baisse d'affilée, dans un marché porté par un bon indicateur et des perspectives de soutien économique et monétaire aux Etats-Unis.

L'indice vedette a avancé de 404,3 points pour finir à 12.315,66 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté gagné 2,45%, à 26.056,52 points.

Le Dax "reste en mode de reprise et profite de l'annonce de nouvelles mesures de relance économique et monétaire" venues d'outre-Atlantique, note Andreas Lipkow, analyste chez Comdirect.

Le marché a d'abord positivement réagi à l'information selon laquelle le président Donald Trump voudrait injecter 1.000 milliards de dollars supplémentaires dans les dépenses d'infrastructure pour soutenir l'économie américaine affectée par la crise du coronavirus, selon l'agence Bloomberg.

Ensuite le patron de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, a assuré mardi que l'institut utilisera "tous les outils à sa disposition pour soutenir l'économie (américaine) et s'assurer que la reprise sera aussi robuste que possible", devant une commission du Sénat.

Auparavant, Wall Street s'était déjà réjoui de la hausse des ventes au détail aux Etats-Unis de 17,7% en mai, bien supérieure aux attentes des analystes.

- HEIDELBERGCEMENT (+6,92% à 48,84 euros): le groupe de matériaux de construction a fini en tête de l'indice, profitant comme son concurrent HOCHTIEF (+5,34% à 79,85 euros sur le MDax) de la perspective d'un vaste programme d'infrastructures aux Etats-Unis.

- BAYER (+5,55% à 68,87 euros) : le titre du groupe de santé et d'agrochimie a bénéficié d'une recommandation à l'achat par Commerzbank.

- VOLKSWAGEN (+0,16% à 136,58 euros) : le constructeur auto a fini en queue d'indice suite à une baisse de la recommandation sur son titre par Bank of Amerika, qui l'a en revanche relevée concernant DAIMLER (+3,74% à 37,01 euros).

afp/lk