Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort minée par la crise politique italienne

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini vendredi en baisse, le Dax cédant 1,28%, au lendemain d'un net rebond, dans un marché affecté par l'éclatement inattendu de la coalition populiste en Italie et une mauvaise statistique allemande.

L'indice vedette a lâché 151,6 points sur la séance pour finir à 11.693,80 points et accuser un repli hebdomadaire de 1,50%. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté perdu vendredi 0,94%, à 25.351,46 points.

"L'Italie s'installe sur le devant de scène et tire l'Europe vers le bas" alors que Matteo Salvini a appelé à de nouvelles élections, résumait en cours de journée Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.

De plus, Donald Trump a mis à mal vendredi les perspectives de la signature prochaine d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine, de quoi raviver les craintes des acteurs du marché.

Outre les questions politiques, "les fondamentaux montrent également la faiblesse économique en Europe", ajoute l'analyste Andreas Lipkow, chez Comdirect.

L'excédent commercial en Allemagne s'est ainsi tassé en juin par rapport à mai, et les exportations ont plongé de 8,0% sur un an, des données "qui rendent plus probable une contraction du PIB du deuxième trimestre" de la première économie d'Europe, dont la première estimation est attendue mercredi, selon Carsten Brzeski, économiste de la banque ING.

- BAYER (+2,64% à 64,63 euros) a bondi jusqu'à +11% en séance avant que le médiateur mandaté par la justice américaine dans le cadre des procès du glyphosate ne démente vendredi les informations de presse selon lesquelles Bayer est prêt à solder par la négociation les 18.400 requêtes visant l'herbicide de sa filiale Monsanto aux Etats-Unis.

- VONOVIA (+0,49% à 44,87 euros), MUNICH RE (+0,37% à 215,90 euros) et MERCK KGAA (+0,32% à 94,86 euros), traditionnellement peu sensibles aux craintes conjoncturelles, ont fait de nouveau office de refuge.

- THYSSENKRUPP (-6,48% à 10,26 euros) a replongé au lendemain d'une forte hausse. Le conglomérat a évoqué de nouvelles cessions, attendues par les marchés, mais il a aussi abaissé ses prévisions annuelles, un nouveau signe de la conjoncture industrielle déprimée.

- COMMERZBANK (-2,63% à 5,25 euros) a continué sa descente dans les tréfonds du MDax. Berlin réfléchit à une vente potentielle de sa participation de 15,6% dans la deuxième banque allemande et a lancé un appel d'offres auprès de conseillers externes chargés d'évaluer les différents scénarios.

