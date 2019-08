Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort n'est plus à l'optimisme après le PIB allemand

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait mercredi en baisse (Dax : -0,31%) dans un marché qui digère l'annonce d'un léger fléchissement de la croissance allemande balayant l'optimisme de la veille sur la reprise d'un dialogue entre Washington et Pékin.

Vers 07H30 GMT, l'indice vedette reculait de 36,75 points, à 11'713,38 points. Le MDax des valeurs moyennes était en baisse de 0,27% à 25'197,36 points.

"Le jeu de ping-pong dans le conflit commercial se poursuit, imposant son rythme aux marchés boursiers. Après le flot de nouvelles négatives, le marché boursier a bien accueilli la tentative de reprise des négociations", commente Milan Cutkovic, analyste chez Axi Trader.

Les investisseurs accusaient aussi le coup après l'annonce d'une décélération de la croissance allemande au deuxième trimestre, (-0,1% du PIB par rapport au dernier trimestre), freiné par les moindres performances de son économie exterieure, dans ce contexte d'incertitude.

RWE (+0,79% à 25,58 euros) : le premier énergéticien allemand a annoncé une hausse de son bénéfice opérationnel ajusté (EBITA) en hausse de 37% sur un an à 1,13 milliard de d'euros, porté par une hausse des tarifs et de la production dans l'éolien et confirmé la hausse de ses prévisions annuelles, annoncée fin juillet.

THYSSENKRUPP (-2,90% à 9,74 euros) : l'industriel a vu cette semaine son titre passer sous la barre psychologique des 10 euros, après un trimestre faible, symptôme du ralentissement prévalent dans le secteur industriel mondial.

AXEL SPRINGER (+0,08% à 63 euros sur le Mdax) : le magnat allemand des médias a confirmé son dernier avertissement sur résultats, après un recul au dernier trimestre des recettes de son pilier stratégique, les petite annonces en ligne, délaissée en ces temps de morosité macro-économique.

afp/buc