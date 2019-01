Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort optimiste sur les négociations Chine-USA (+0,72%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait mercredi en hausse, le Dax gagnant 0,72%, les investisseurs spéculant sur un possible compromis dans le conflit commercial qui oppose les deux plus grandes puissances économiques mondiales, la Chine et les Etats-Unis.

Vers 08H30 GMT, l'indice vedette progressait de 77,62 points, à 10'881,60 points. Le MDax des valeurs moyennes prenait de son côté 0,97% à 22'705,30 points.

Les discussions entre des hauts fonctionnaires chinois et américains à Pékin pour régler le différend commercial entre les deux pays se poursuivent ce mercredi, pour une troisième journée qui n'était pas au programme initial.

Ces négociations "se passent très bien", a affirmé le président américain Donald Trump mardi sur Twitter, laissant espérer une issue positive de ces pourparlers, ce qui a rasséréné les marchés.

"On le sait, le président des États-Unis est imprévisible, la situation risque de mal tourner à nouveau mais en attendant le rapprochement entre Washington et Pékin est suffisant pour renforcer l'optimisme de la salle des marchés", relève Milan Cutkovic, analyste pour CMC Markets.

En Allemagne, la publication d'un excédent commercial de nouveau à la hausse a mis fin à une série noire d'indicateurs industriels décevants et faisant redouter une récession "technique", soit deux trimestres consécutifs de recul du PIB.

L'Allemagne a ainsi enregistré en novembre un excédent commercial de 19,00 milliards d'euros en hausse de 6,1% par rapport à octobre, bien supérieur aux attentes des analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset, qui tablaient sur 18,0 milliards d'euros.

Le secteur automobile, décisif pour la puissance de frappe exportatrice allemande, se hissait en tête de tableau, Daimler gagnait 2,35% à 48,62 euros, BMW 1,87% à 73,56 euros.

Volkswagen gagnait 2,67% à 146,82 euros, après avoir annoncé mardi le lancement d'une filiale, Elli, dédiée à la production d'électricité verte et aux solutions de recharge.

Fresenius Medical Care, en difficulté la veille, a été particulièrement recherché, en hausse de 2,55% à 59,56 euros, soutenu par une recommandation d'achat des analystes d'UBS.

afp/buc