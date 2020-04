La Bourse de Francfort ouvre en légère hausse, de nouveau optimiste (Dax:+0,41%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a ouvert en légère hausse lundi, le Dax prenant 0,41%, sur un marché optimiste sur une stabilisation de la pandémie de coronavirus en Europe et aux Etats Unis.

A 7h12 GMT, le Dax prenait 43,65 points à 10'669,43 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes gagnait 0,63% à 22'496,78 points.

"Les investisseurs se montrent de plus en plus optimistes", alors que "la situation en Europe est restée stable ce week-end", et que "même le point chaud de New York montre des signes de stabilisation", commente Milan Cutcovid, analyste chez AxiTrader.

Plusieurs pays où les mesures de confinement semblent commencer à endiguer la pandémie de coronavirus avancent avec prudence vers un allègement des restrictions, bien que les bilans restent lourds, comme aux Etats-Unis où la barre des 40.000 morts a été franchie.

En Allemagne, de nombreux magasins rouvrent leurs portes lundi, première étape d'une longue opération de déconfinement, dans un pays où l'épidémie de nouveau coronavirus est déclarée "sous contrôle".

Les VALEURS AUTOMOBILES évoluent en ordre dispersés, à l'image de BMW (-0,06% à 51,88 euros), DAIMLER (+0,36% à 29,15 euros) et VOLKSWAGEN (+1,01% à 125,86 euros).

LUFTHANSA (+1,05% à 8,43 euros): le titre de la compagnie aérienne, sinistrée par les répercussions de la pandémie de coronavirus sur le trafic aérien, est en hausse.

afp/jh