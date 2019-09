Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort pleine d'espoir avant le week-end (Dax +0,75%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini vendredi en hausse, le Dax gagnant 0,75%, dans un marché porté par l'espoir d'avancées dans les négociations commerciales sino-américaines.

L'indice vedette a pris 92,40 points à 12.380,94 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes a gagné 0,52%, à 25.833,94 points.

Les courtiers semblaient encouragés par des informations de CNBC selon lesquelles les tractations à haut niveau entre représentants chinois et américains devraient reprendre le 10 octobre.

D'autant plus que "des signaux de détente concernant deux sujets géopolitiques", la situation au Yémen et les relations entre l'Iran et les Etats-Unis, "sont à l'origine d'une certaine propension à l'achat", note Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets

"L'espoir d'une amélioration de la conjoncture mondiale renaît" et donc "les valeurs cycliques sont en haut du Dax", explique-t-il.

- LUFTHANSA (+3,25% à 14,28 euros), particulièrement sensible à l'état de l'économie et au prix du pétrole, a notamment profité.

- Les chimistes COVESTRO (+2,97% à 44,79 euros) et BASF (+2,50% à 63,54 euros) ainsi que l'industriel SIEMENS (+1,72% à 97,36 euros) ont suivi le même mouvement.

- COMMERZBANK (+0,64% à 5,37 euros au MDax) a indiqué vendredi ne pas exclure une baisse de ses recettes l'an prochain, en raison des taux d'intérêt au plus bas en zone euro, alors qu'elle tablait jusqu'ici sur une stagnation.

