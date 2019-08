Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort profite de la hausse des taux obligataires (Dax +1,32%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini lundi en nette hausse, le Dax gagnant 1,32% grâce à une remontée des taux obligataires et dans l'expoir de mesures supplémentaires de soutien à l'économie, notamment en Allemagne.

L'indice vedette a gagné 153 points pour finir à 11.715,37 points. Le MDax des valeurs moyennes a, de son côté, pris 1,45%, à 25.175 points.

La Bundesbank a certes averti que l'économie allemande pourrait entrer en récession au troisième trimestre, son industrie étant plombée par les conflits commerciaux.

Mais la dégradation des perspectives économiques ravive depuis plusieurs jours à Berlin le débat politique sur la nécessité d'abandonner le dogme allemand de l'équilibre budgétaire, en recourant à la dette pour soutenir la conjoncture ou, tout au moins, compenser les effets négatifs de la récession qui se profile.

Sur le front commercial, le principal conseiller du président Donald Trump pour le commerce, Peter Navarro, avait affirmé vendredi que les négociations commerciales avec la Chine "allaient de l'avant".

Et Washington a accordé un nouveau répit de trois mois à Huawei et à certains de ses clients et fournisseurs américains, une nouvelle bien accueillie par les marchés, notamment les valeurs technologiques.

- INFINEON (+3,79% à 15,76 euros): le fabricant de semi-conducteurs a profité de l'annonce américaine sur Huawei, avec lequel il entretient des liens commerciaux.

- BASF (1,97% à 57,95 euros): le chimiste a annoncé vouloir augmenter son dividende, un élément "sacré" de la gestion du groupe, malgré les résultats dégradés, a expliqué le PDG de BASF, Martin Brudermüller, dans un entretien au journal Handelsblatt.

- DEUTSCHE BANK (+2,69% à 6,33 euros): le secteur bancaire profite de la remontée des taux sur le marché obligataire.

afp/fr