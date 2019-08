La Bourse de Francfort rassurée sur le commerce (Dax: +1,31%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini vendredi en franche hausse, le Dax gagnant 1,31%, dans un marché relancé par les annonces d'avancées dans la résolution du conflit commercial entre Pékin et Washington.

L'indice vedette a gagné 150,07 points pour finir à 11.562,74 points. Le MDax des valeurs moyennes a, de son côté, pris 1,77%, à 24.817,08 points.

Le principal conseiller du président Donald Trump sur le commerce, Peter Navarro, a affirmé vendredi que les négociations commerciales avec la Chine "allaient de l'avant". Le président Trump avait évoqué la veille la tenue d'une conversation téléphonique "bientôt" avec son homologue chinois, Xi Jinping.

"La saison des rapports trimestriels qui s'achève ne donne pas de nouveaux signaux et les investisseurs se concentrent de plus en plus sur les données macroéconomiques et les nouvelles économiques des États-Unis, de la Chine et de l'UE", commente Andreas Lipkow, analyste chez Comdirect.

DEUTSCHE BANK (+4,71% à 6,16 euros): le président du conseil de surveillance de la banque en difficulté, Paul Achleitner, a acheté vendredi pour près de 1 million d'euros d'actions de la "Deutsche". L'hebdomadaire Spiegel a évoqué son remplacement avant la fin de son terme prévu en 2022, peut-être par Jens Weidmann, actuel président de la Bundesbank. Interrogée par l'AFP, la banque n'a pas confirmé cette candidature.

BAYER (+2,59% à 64,61 euros): une autorité américaine a donné son feu vert pour l'exploitation d'une mine supplémentaire de phosphate à ciel ouvert dans l'Etat d'Idaho aux USA, rapporte Bloomberg. Le phosphate entre dans la composition de l'herbicide controversé Round-up de sa filiale Monsanto.

AXEL SPRINGER (-0,08% à 62,85 euros sur le Mdax): les héritiers de l'empire familial Axel Springer, Ariane Melanie et Axel Sven Springer ont annoncé vendredi avoir vendu une partie de leur participations (soit 3,7% du capital du groupe) au futur actionnaire principal, le fond américain KKR.

afp/rp