Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort recule au terme d'une semaine faible (-1,09%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a clôturé en baisse vendredi, le Dax perdant 1,09% pour achever une semaine faible sur un marché malmené par la flambée continue de la pandémie de coronavirus en Europe.

L'indice vedette a perdu 137,4 points à 12.469,20 points et affiche une perte de près de 5% sur l'ensemble de la semaine. Le Mdax des valeurs moyennes a lui grignoté 0,11% à 26.452,76 points.

L'euphorie sur le marché durant l'été semble bien oubliée avec "d'une part la prise de conscience qu'une deuxième vague d'infections due au coronavirus viendra plus vite que le vaccin et, d'autre part, que la reprise économique va s'essouffler avant le lancement d'un nouveau plan de relance économique aux États-Unis", sur lequel les négociations entre démocrates et républicains sont au point mort, note Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

En définitive, le marché boursier "connaît actuellement son +test de réalité 2.0+ qui a commencé avec une toux causée par le repli des valeurs technologiques à Wall Street début septembre et se transforme en une véritable grippe".

- Les valeurs les plus touchées par les effets économiques de la pandémie ont de nouveau souffert, à l'image de LUFTHANSA (-3,27% à 7,05 euros sur le Mdax). La compagnie aérienne voudrait supprimer 1.100 pilotes de ses effectifs, soit plus qu'annoncé au cours de l'été, indique l'hebdomadaire Der Spiegel.

- Les VALEURS AUTOMOBILES ont aussi été délaissées, à l'instar de VOLKSWAGEN (-2,37% à 133,30 euros), BMW (-2,61% à 59,06 euros).

- SIEMENS (-1,60% à 111,68 euros) : la branche énergie du groupe, Siemens Energy, fera son entrée à la Bourse de Francfort lundi prochain, les analystes valorisant l'entité autour de 20 milliards d'euros, ce qui en fait la plus grosse opération de l'année.

- INFINEON (-2,05% à 22,97 euros): le fabricant de puces électroniques, ancienne division de Siemens, pâtit d'un délaissement des valeurs technologiques.

