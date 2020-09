Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort reprend timidement des couleurs (+0,41%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini la séance de mardi en hausse, le Dax gagnant 0,41% dans un marché toujours fébrile mais refaisant surface après un plongeon la veille.

L'indice vedette a gagné 51,95 points, à 12.594,39 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté pris 0,38%, à 26.599,84 points.

Au lendemain d'une chute de plus de 4% ramenant le Dax à son niveau de début août, Francfort a repris mardi des couleurs mais sans grand élan, à l'image de Wall Street qui évoluait proche de l'équilibre mardi en début de séance.

"Il y a tout simplement trop de doutes et trop peu d'impulsions positives sur le marché", note Andreas Lipkow, analyste chez Comdirect, en allusion à la flambée des cas de covid-19 en Europe et des conséquences négatives qui pourraient en découler pour l'économie.

Face à la rapide reprise de la pandémie de nouveau coronavirus, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé mardi de nouvelles restrictions: les pubs fermeront en Angleterre dès 22H00 et le télétravail sera à nouveau encouragé.

Toutefois, "la crainte que les nouvelles restrictions mises en place en Grande-Bretagne soient également transférées à d'autres pays européens s'est quelque peu apaisée mardi", veut croire Timo Emden, analyste indépendant.

- DELIVERY HERO (+4,51% à 93,70 euros) et HELLO FRESH (+2,88% à 42,20 euros sur le MDax): les deux sociétés de livraison de repas à domicile profitent de l'évolution de la pandémie qui conduit à des restrictions sur les rassemblements et déplacements.

- DEUTSCHE BANK (-0,94% à 6,93 euros): la première banque allemande va fermer un cinquième de ses agences bancaires en Allemagne, a déclaré mardi l'un de ses dirigeants, expliquant cette décision par l'accélération de la numérisation du secteur liée à la pandémie.

- BASF (-0,30% à 50,47 euros): le groupe chimique a annoncé mardi la suppression de jusqu'à 2.000 emplois dans une division nouvellement créée, chargée d'apporter un soutien à ses services commerciaux.

