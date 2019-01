Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort retrouve les 11'000 points, aidée par Wall Street

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort repartait en hausse vendredi matin, le Dax gagnant 0,76% dans un marché soutenu par l'optimisme de Wall Street sur les négociations commerciales, malgré les nombreuses incertitudes du moment.

Vers 08H15, l'indice vedette progressait de 82,77 points à 11'001,39 points, tandis que le MDax prenait 0,96% à 22'954,11 points.

La place francfortoise, qui avait les 11'000 points dans le viseur depuis des jours, a provisoirement digéré l'échec du vote sur le Brexit et reporte son attention sur la guerre commerciale, thème majeur de l'année écoulée.

Or selon le Wall Street Journal, Washington envisage de supprimer tout ou partie des tarifs douaniers imposés à la Chine, pour inciter Pékin à faire plus de concessions pour désamorcer le conflit.

"Il est possible que le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, cherche à envoyer des signaux positifs pour calmer les marchés", estime Milan Cutkovic, stratégiste chez AxiTrader.

Néanmoins, avertit-il, "plus les opérateurs devront attendre pour voir ces discussions aboutir à un résultat concret et plus le scepticisme va grandir, au risque de nouvelles turbulences boursières".

Par ailleurs, les investisseurs guettent à 14H00 GMT un nouveau discours de John Williams, le vice-président de la Réserve fédérale américaine, qui pourrait livrer des indications "sur la conjoncture et la politique monétaire à venir", selon les analystes de la banque LBBW.

Côté valeurs, Deutsche Bank (+1,93% à 7,93 euros) reste portée par un mélange d'achats à bon compte, après une année boursière calamiteuse, et de spéculations sur un possible mariage avec sa compatriote Commerzbank (+2,32% à 6,57 euros).

BASF (+1,29% à 63,81 euros) bénéficie d'une étude favorable de Baader Helvea, qui a relevé sa recommandation à "conserver" avec un objectif de cours de 65 euros.

Siemens (+0,69% à 98,58 euros) ne souffre guère de la perspective de voir échouer son mariage dans le rail avec Alstom, l'hypothèse d'une mise en Bourse de sa division Mobilité étant déjà largement évoquée par les médias.

afp/buc