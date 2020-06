Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort retrouve son niveau de fin février (+3,88%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini en nette hausse mercredi, le Dax prenant 3,88% pour retrouver son niveau de fin février, dans un marché qui a continué de parier sur une reprise économique et attendu sereinement la BCE jeudi.

L'indice vedette a gagné 466,1 points à 12.487,36 points, après avoir reconquis la barre des 12.000 points la veille. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté avancé de 2,29% à 26.677,43 points.

Sur toutes les places boursières, "les investisseurs parient sur une nouvelle reprise économique", note Timo Emden, analyste indépendant. L'espoir d'un soutien des banques centrales ne faiblit pas non plus, avec la Banque centrale européenne qui pourrait lancer jeudi "de nouvelles bouées de sauvetage pour l'économie en difficulté à cause du coronavirus", ajoute-t-il.

La Bourse allemande attendait néanmoins toujours à la clôture mercredi un nouveau plan de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour relancer l'économie que devrait annoncer Berlin dans la soirée, voire la nuit.

- Dans l'ASSURANCE, MUNICH RE (+8,32% à 234,30 euros) et ALLIANZ (+8,51% à 186,64 euros) ont été recherchées pour finir dans le haut du Dax.

- LUFTHANSA (+7,73% à 10,19 euros) : anticipant une reprise "très lente" de l'activité, la compagnie aérienne a annoncé mercredi qu'il lui faudrait engager une "profonde restructuration", sans préciser encore ses conséquences sur l'emploi.

- Les VALEURS AUTOMOBILES ont continué à progresser à l'image de DAIMLER (+5,49% à 37,94 euros) et BMW (+4,75% à 57,98 euros) et dans une moindre mesure VOLKSWAGEN (+2,16% à 143,12 euros) et ce alors que l'industrie automobile devait encore patienter mercredi avant de possibles primes à l'achat annoncées par le gouvernement d'Angela Merkel.

- L'équipementier CONTINENTAL (+3,74% à 95,52 euros) a annoncé mercredi qu'il réduisait le dividende proposé pour l'exercice 2019 en raison de la pandémie du coronavirus, le fixant désormais à 3 euros par action contre 4 euros auparavant.

afp/rp