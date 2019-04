La Bourse de Francfort revigorée par les banques américaines (Dax:+0,54%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini vendredi en hausse, le Dax gagnant 0,54%, dans un marché revigoré par le début de la saison des résultats aux Etats-Unis, marquée par de bonnes surprises dans le secteur bancaire.

L'indice vedette a gagné 64,73 points sur la séance pour finir à 11.999,93 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté pris 0,84%, à 25.461,59 points.

Premier poids lourd à lancer la saison américaine des résultats, JPMorgan Chase a annoncé des bénéfices et recettes trimestriels "records". Et Wells Fargo, de son côté, a fait part de chiffres trimestriels meilleurs que prévu, malgré les scandales liés à ses pratiques commerciales et l'absence de patron.

Dans la foulée, sur le Dax, Deutsche Bank a avancé de 2,19% à 7,62 euros.

Le spécialiste allemand des polymères Covestro a gagné 2,94% à 55,32 euros. Le groupe a annoncé lors de son assemblée générale le versement d'un dividende de 2,40 euros par action, contre 2,20 l'année passée.

Bayer a cédé 1,04% à 61,42 euros, restant sous la menace d'une dizaine de milliers de procédures judiciaires visant le glyphosate aux Etats-Unis.

Merck a fermé la marche, en baisse de 2,08% à 97,18 euros. Le groupe allemand de pharmacie et de chimie a annoncé vendredi avoir signé un accord pour l'acquisition du fournisseur américain de produits électroniques Versum Materials pour 5,8 milliards d'euros, qui était aussi convoité par son compatriote Entegris.

Merck compte débourser 53 dollars en numéraire par action, après avoir remonté son offre par rapport aux 48 dollars proposés en février

