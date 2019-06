La Bourse de Francfort salue un stimulus économique chinois (Dax: +0,92%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a salué mardi l'annonce en Chine d'un programme de soutien à l'économie, le Dax gagnant 0,92% sur fond d'apaisement des tensions commerciales entre Washington et ses partenaires.

L'indice vedette a gagné 110,43 points sur la séance pour finir à 12.155,81 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté pris 1,41%, à 25.436,55 points.

Selon un document diffusé lundi, Pékin devrait autoriser les autorités locales à émettre des obligations spéciales pour assurer le financement de chantiers d'infrastructures à travers la Chine (autoroutes, liaisons ferroviaires, énergie...).

"Ceci pourrait donner à l'économie mondiale un nouvel élan de croissance" et "remet sur la table le scénario d'une reprise de la conjoncture au deuxième semestre", a commenté Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

Sur le front commercial, la Chine n'a cependant pas confirmé mardi qu'une rencontre en tête-à-tête entre le président, Xi Jinping, et son homologue américain, Donald Trump, était bien prévue à l'occasion du G20.

En parallèle, la place francfortoise, fermée lundi en raison d'un jour férié, a bien accueilli un accord annoncé vendredi entre Washington et Mexico évitant l'application dès lundi de droits de douane sur l'ensemble des produits mexicains importés aux Etats-Unis.

Du côté des valeurs, Thyssenkrupp (+4,76% à 12,23 euros) a fini en tête du Dax. La Commission européenne a annoncé avoir mis son veto au projet de fusion dans l'acier du conglomérat allemand Thyssenkrupp avec l'Indien Tata, craignant une réduction de la concurrence dans ce secteur.

Le fabricant de puces Infineon, sensible aux aléas du conflit commercial sino-américain, a pris 3,42% à 15,44 euros.

Le secteur automobile, qui aurait été touché par des taxes sur les voitures fabriquées au Mexique et importées aux Etats-Unis, a également fini dans le vert: BMW a gagné 1,06% à 62,98 euros, Volkswagen 1,31% à 143,74 euros et Daimler 1,82% à 48,47 euros, tandis que l'équipementier Continental a fini en hausse de 3,14% à 128,10 euros.

Deutsche Bank a pris 3,75% à 6,19 euros. La première banque allemande a annoncé mardi avoir bouclé la cession de ses opérations de banque de détail et des petites entreprises au Portugal à la banque privée espagnole Abanca, pour un montant non communiqué. Par cette opération annoncée fin mars 2018, l'institut francfortois se sépare de près de 330 employés et d'un portefeuille de 3 milliards d'euros de crédits.

BASF a progressé de 2,45% à 62,78 euros. Dans un entretien au quotidien Börsen Zeitung, le directeur financier groupe chimique allemand, Hans-Ulrich Engel, a dit attendre au deuxième trimestre une réduction "en milliards" de sa dette, grâce aux premières synergies dégagées par la fusion de sa filiale Wintershall avec sa rivale Dea.

afp/rp