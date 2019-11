Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort sans dynamique (Dax -0,23%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini lundi en baisse, le Dax cédant 0,23%, prudente face au recul des bourses asiatiques et aux relations commerciales tout en gardant un oeil sur la situation à Hong Kong.

L'indice vedette a reculé de 30,19 points pour finir à 13.198,37 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté cédé 0,04%, à 26.968,83 points.

"Même si le mouvement à la hausse perd en dynamique, nous avons néanmoins affaire à une phase boursière très forte" note Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets. "Les marchés ont développé une sorte de résistance aux mauvaises nouvelles."

En plus d'indicateurs américains plus tard dans la semaine, l'audition du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devant des commissions parlementaires mercredi et jeudi sera surveillée de près pour toute information complémentaire sur les perspectives à court terme de la politique monétaire Fed.

Les investisseurs attendent également la publication du PIB allemand jeudi, qui pourrait voir la première économie européenne entrer en récession technique définie par deux trimestres de recul du PIB.

WIRECARD (+3,27% à 119,85 euros): le patron du prestataire de services de paiements, Markus Braun, a tweeté lundi qu'"avec l'entrée sur le marché chinois et un chiffre d'affaires record sur tous les continents, Wirecard envisage une excellente saison de Noël et une année 2020 exceptionnelle."

LUFTHANSA (+2,15% à 17,80 euros): après avoir mené une grève jeudi et vendredi dernier qui a conduit à l'annulation de 1.500 vols par la compagnie aérienne, le syndicat du personnel de cabine UFO a reporté lundi à mardi la décision d'accepter une procédure d'arbitrage avec la compagnie ou de lancer un nouveau préavis de grève.

