Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort sans élan avant la BCE (Dax -0,17%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini mercredi en baisse, le Dax cédant 0,17% dans un marché tenté de suivre la bonne tendance à Wall Street mais attentiste avant la réunion jeudi de la Banque centrale européenne.

L'indice vedette a reculé de 18,6 points pour finir à 11.071,54 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté gagné 0,41%, à 23.418,57 points.

Après un début du mois de janvier en fanfare, la place francfortoise semble à cours de souffle, faute de voir se concrétiser les espoirs qui avaient alimenté son rebond.

Les négociations avec la Chine, qui doivent tenter de mettre un terme à la guerre commerciale qui oppose Washington et Pékin, sont toujours sur les rails, contrairement à des informations de presse, a tenu à affirmer mardi la Maison Blanche pour rassurer les marchés.

En attendant la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne jeudi, qui devrait doser optimisme sur l'inflation et prudence sur la conjoncture, Wall Street a donné mercredi l'exemple en étant orientée à la hausse grâce à des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de poids lourds comme IBM, United Technologies et Procter & Gamble.

Les annonces favorables d'entreprises font office d'antidote pour "surmonter la mauvaise humeur provoquée par les troubles politiques actuels", selon Jochen Stanzl, stratégiste chez CMC Markets.

"Tant que le DAX pourra défendre la barre des 11.000 points, cela reste positif au plan technique", l'indice pouvant encore gagner 600 points dans les prochaines semaines si les bons chiffres d'entreprises continuent de tomber, ajoute-t-il.

À Francfort, où la saison des résultats ne sera lancée que la semaine prochaine avec SAP (+0,26% à 91,60 euros), l'énergéticien RWE a fini nettement en tête du tableau (+5,09% à 20,65 euros), soutenu par la perspective de généreuses indemnisations en contrepartie de l'abandon du charbon en Allemagne.

Son compatriote EON a engrangé 1,09% à 9,17 euros.

Deutsche Bank a pris 1,44% à 7,97 euros et sur le MDax, Commerzbank s'est adjugé 2,15% à 6,83 euros.

Les analystes de Deutsche Bank pensent que la BCE et son président Mario Draghi pourraient donner plus tôt que prévu le signal d'une remontée des taux, en commençant par le taux négatif (-0,40%) qui frappe les liquidités excédentaires des banques.

Les valeurs automobiles et chimiques auraient elles le plus à craindre d'un regain des tensions commerciales avec Washington, d'où leur recul général du jour.

Volkswagen (-0,93% à 142,26 euros), BMW (-0,69% à 72,23 euros) et Daimler (-0,57% à 50,28 euros), ainsi que les équipementiers Bosch (non coté) et Continental (-0,23% à 132,95 euros) "évaluent" par ailleurs la possibilité d'une alliance pour développer la mobilité autonome, assure mercredi l'hebdomadaire Manager Magazin.

Dans la chimie, BASF a abandonné 1,83% à 63,16 euros et Covestro 2,08% à 45,23 euros.

afp/rp