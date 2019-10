La Bourse de Francfort se crispe à nouveau (Dax:-1,05%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini mardi en baisse, le Dax perdant 1,05%, dans un marché renouant avec les craintes d'un Brexit sans accord et avant de nouvelles négociations commerciales sino-américaines dans un contexte tendu.

Après deux séances de hausse, l'indice vedette a reculé mardi de 127,2 points pour finir à 11.970,20 points. Le MDax des valeurs moyennes a, de son côté, cédé 1,72%, à 25.175,42 points.

La chancelière allemande, Angela Merkel, a averti mardi le Premier ministre britannique, Boris Johnson, qu'un accord sur le Brexit s'annonçait "extrêmement improbable" faute de nouvelles propositions de Londres sur l'Irlande, a indiqué une source à Downing Street.

"Un Brexit dur devient de plus en plus probable et pèse sur les titres" à la Bourse allemande, commente Andreas Lipkow, analyste chez Comdirect.

Les pourparlers commerciaux à partir de jeudi à Washington entre autorités américaines et chinoises reprendront, eux, dans un climat refroidi par la décision américaine lundi de placer sur liste noire 28 organisations gouvernementales et commerciales chinoises.

"Les investisseurs perçoivent deux menaces majeures, entre un Brexit chaotique et un conflit entre les États-Unis et la Chine perturbant encore les échanges commerciaux", résume Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

- SIEMENS (-1,56% à 94,92 euros): l'industriel allemand a annoncé avoir été choisi pour équiper en turbines la future méga centrale électrique australienne de 5.000 MW, destinée à fournir à terme le marché asiatique en électricité verte produite à l'hydrogène et au solaire.

- DEUTSCHE BANK (-2,73% à 6,30 euros): la moitié des 18.000 suppressions de postes annoncées en juillet dans le monde concerneront l'Allemagne, a indiqué l'agence Bloomberg. La banque "discutera d'abord avec les collègues des zones touchées une fois que les décisions concrètes de réduction des effectifs auront été prises", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la banque. Déjà 2.000 suppressions de postes induites par l'intégration de la filiale Postbank sont incluses dans le total des 18 000 emplois, a précisé l'institut.

- WIRECARD (-4,64% à 137,80 euros): la fintech allemande a fini lanterne rouge de l'indice après avoir présenté de nouveaux objectifs pour 2025, tablant désormais sur un chiffre d'affaire de 12 milliards d'euros, contre 10 milliards auparavant, mais avec une marge opérationnelle légèrement revu en baisse.

