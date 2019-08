La Bourse de Francfort se replie avec les menaces de Trump (Dax: -1,80%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini lundi en baisse, le Dax cédant 1,80% dans un marché alarmé par les nouvelles menaces protectionnistes de Pékin et Washington, qui pèsent sur les bilans des entreprises.

L'indice vedette a reculé de 213,93 points pour finir à 11.658,51 points. Le MDax des valeurs moyennes a, de son côté, cédé 2,30%, à 25.035,58 points.

En représailles aux dernières menaces du président américain, Donald Trump, d'étendre des droits de douane supplémentaires à la quasi-totalité des importations en provenance de Chine à compter du 1er septembre, Pékin a demandé à ses entreprises publiques de cesser l'achat de produits agricoles américains, a rapporté lundi l'agence d'information financière Bloomberg, sans nommer ses sources.

"Le trio infernal pour les investisseurs est au complet: le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis prend une nouvelle dimension, on reparle de la dévaluation du yuan et la Fed ravive les inquiétudes", résume Andreas Lipkow, analyste chez Comdirect.

ADIDAS (-4,15% à 267,80 euros): le fabriquant paye, dans ce contexte de menaces commerciales, la menace de plus en plus concrète d'être frappé de taxes supplémentaires sur ses chaussures fabriquées en Chine et exportées sur le marché américain.

DAIMLER (-2,58% à 43,94 euros): le propriétaire de Mercedes-Benz a investi 278 millions d'euros dans la startup britannique CarVow, un portail de comparateur de prix, qui permet une recherche par type de modèle de voitures sur plusieurs plateformes.

LINDE (+2,54% à 171,55 euros): le groupe germano-américain de gaz industriels a augmenté ses prévisions annuelles pour la deuxième fois cette année, après un bond de son bénéfice d'exploitation de 6%, à 1,32 milliard, au dernier trimestre.

afp/rp