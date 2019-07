Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort se reprend (+0,47%) en attendant la Fed

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini en hausse vendredi, le Dax gagnant 0,47% après sa glissade la veille causée par la Banque centrale européenne et en attendant la réunion de la Réserve fédérale américaine.

L'indice vedette a avancé de 57,8 points, à 12.419,90 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes a pris 0,48%, à 26.224,31 points.

La place francfortoise termine sur un gain hebdomadaire de 1,30%, malgré une baisse sensible jeudi (-1,28%) provoquée par le discours pessimiste de la BCE et le délai qu'elle se donne avant de décider de ses mesures anti-crise.

Les investisseurs ont désormais en tête la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi prochain, qui devrait selon toute attente décider une baisse des taux.

- BAYER (+1,22% à 59,90 euros) avait salué vendredi matin "un pas dans la bonne direction" après une nouvelle décision d'un juge américain réduisant les dommages dus par sa filiale Monsanto dans l'un des milliers de litiges sur l'herbicide au glyphosate RoundUp.

Condamné en mai à verser 2 milliards de dollars à un couple de septuagénaires californiens atteints d'un cancer, Monsanto ne leur doit plus que 86,7 millions de dollars, affirme Bayer, déplorant cependant que le fond de la sentence ait été confirmé et réaffirmant que le RoundUp est sans danger.

- VOLKSWAGEN (+0,78% à 155,26 euros) : au sein du groupe automobile, la filiale de véhicules premium Audi a fait état vendredi d'un bénéfice imposable en recul de 2% sur un an au deuxième trimestre mais elle a confirmé ses objectifs annuels de croissance légère des ventes.

- BASF (-1,31% à 61,94 euros) continue à subir les conséquences de ses résultats décevants jeudi, et surtout de son discours pessimiste évoquant l'impact sur son activité du conflit commercial et des difficultés du secteur automobile. En plus, le groupe pourrait de nouveau pâtir de la baisse continue des niveaux d'eau du Rhin à la suite de la vague de chaleur. L'été 2018, BASF avait dû arrêter une partie de la production sur son site de Ludwigshafen en raison du manque d'eau.

afp/rp