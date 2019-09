Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort se stabilise avec l'accalmie sur les prix du brut

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini mardi en baisse, le Dax cédant 0,06%, les investisseurs pariant sur une décision favorable mercredi de la Réserve fédérale américaine concernant les taux, sur fond de tensions commerciales et de menace sur les prix du pétrole.

L'indice vedette a reculé de 7,70 points pour finir à 12.372,61 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté pris 0,07%, à 25.958,01 points.

Après des attaques contre des installations pétrolières en Arabie saoudite, le prix du Brent coté à Londres a enregistré la plus forte progression de son histoire lundi, en clôturant en hausse de 14,6%. Mardi, les cours à Londres et New York perdaient environ 5%.

Néanmoins, quelque trois millions de barils de pétrole saoudien par jour resteront indisponibles pendant un mois, soit environ la moitié de la production, a estimé mardi le spécialiste des marchés pétroliers S&P Platts.

"La hausse des prix de l'énergie peuvent aussi encourager la Fed à s'orienter vers une nouvelle réduction de taux, de quoi apporter de la sérénité aux marchés européens", analyse Andreas Lipkow de Comdirect.

La banque centrale se réunit mardi et mercredi pour sa réunion de politique monétaire.

EON (+0,17% à 8,93 euros): la Commission européenne a autorisé sous conditions le rachat par l'énergéticien allemand de la plus grande partie d'Innogy, une filiale de son concurrent RWE (+1,74% à 26,35 euros), une vaste opération valorisée à plus de 20 milliards d'euros.

Deutsche Bank (-2,47% à 7,31 euros): le patron de la banque allemande en difficultés, Christian Sewing a affirmé au Rheinische Post qu'il comptait assurer la restructuration de l'entreprise sans augmentation de capital.

BAYER (-1,50% à 66,85 euros): la société pharmaceutique et agrochimique a investi 20 millions de dollars dans la société américaine spécialisée dans la santé digitale, Informed Data Systems.

afp/rp