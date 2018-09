Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort, soutenue par Wall Street, repasse les 12.000 points

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini mercredi en hausse, le Dax gagnant 0,52%, soutenu par les indices boursiers américains dans une séance particulièrement calme à la veille de la réunion de la Banque centrale européenne.

L'indice vedette a gagné 62,03 points sur la séance pour finir à 12.032,30 points. Le MDax des valeurs moyennes a, de son côté, pris 0,27%, à 26.418,35 points.

Dans une séance dépourvue d'indicateurs ou de nouveaux rebondissements sur le front commercial, le Dax a oscillé durant la séance de mercredi autour du seuil symbolique des 12.000 points, qu'il a repassé à quelques minutes de la clôture.

Les opérateurs étaient également prudents avant la réunion de la Banque centrale européenne jeudi.

Le BCE devrait confirmer le retrait de son vaste soutien à l'économie, mais sera surveillée sur son appréciation des multiples risques, dont la guerre commerciale et la dette italienne.

Du côté des valeurs, les énergéticiens ont chuté dans le sillage du groupe britannique SSE, qui a averti sur ses résultats. Eon a cédé 3,49% à 8,82 euros et RWE 3,62% à 21,55 euros.

Deutsche Telekom a reculé de 0,29% à 13,66 euros. L'acquisition prévue de plusieurs milliards de dollars de son concurrent Sprint via sa filiale américaine, T-Mobile US, pourrait être retardée. Le régulateur américain des télécoms a besoin de plus de temps pour examiner cette consolidation prévue en avril.

Thyssenkrupp a avancé de 0,94% à 19,32 euros. L'industriel allemand a annoncé mercredi avoir reçu la commande, pour un montant de 1,2 milliard d'euros, de la construction d'une usine chimique en Hongrie qui sera opérée par le groupe MOL.

Infineon Technologie a décroché de 5,48% à 18,70 euros, dans la foulée d'une note positive sur le secteur des semi-conducteurs des analystes de Goldman Sachs.

