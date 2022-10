La Bourse de Johannesburg modifie les règles d'admission à la cote pour attirer davantage d'entreprises

Le JSE a été frappé par une vague de radiations au cours des deux dernières années et n'a vu que peu d'offres publiques initiales, ce qui a suscité des questions de la part des investisseurs sur sa pertinence.

Leila Fourie, PDG du JSE, a déclaré à Reuters l'année dernière que les radiations que le JSE avait connues se situaient généralement à la "périphérie", faisant référence aux sociétés de petite et moyenne capitalisation qui se sont principalement radiées de la bourse.

La bourse a également été confrontée à une concurrence accrue de la part de bourses plus petites qui sont plus agiles en termes de personnel et de technologie.

"Notre objectif permanent est de créer un environnement propice à l'inscription à la JSE en tenant compte des meilleures pratiques internationales", a déclaré Andre Visser, directeur de la réglementation des émetteurs à la JSE dans le communiqué.

Dans le cadre de ces mesures, la JSE ramènera l'exigence relative au flottant - actions négociables d'une société - de 20 % à 10 %, a déclaré la JSE, ajoutant que cela était conforme aux mesures prises par les bourses britanniques et européennes.

Le JSE modifiera également ses règles relatives aux sociétés d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) "pour s'aligner sur les principaux marchés internationaux afin de garantir l'attractivité et la compétitivité des SPAC", a-t-il déclaré, sans donner de détails sur les changements.

Les SPAC sont des entreprises sans activités commerciales qui fusionnent avec une société privée pour la rendre publique.

Elle a également assoupli les règles de divulgation des rapports financiers et a déclaré qu'elle modifierait également les règles de cotation des instruments de dette.

Ces règles "contribueront grandement à fournir un environnement propice et compétitif au niveau international pour la levée de capitaux", a déclaré M. Visser.