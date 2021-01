Bourse de Londres : La Bourse de Londres accélère sa hausse et prend 3%

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres accélérait sa hausse mercredi et gagnait plus de 3% à la mi-journée, dopée par des rendements des bons du Trésor américains en hausse et une victoire démocrates en Géorgie.

Vers 13H30 GMT, l'indice FTSE 100 des plus grosses valorisations de la cote gagnait 3,08% à 6.815,68 points.

Les rendements du Trésor américain à dix ans "ont passé la barre des 1% pour la première fois en neuf mois", relève Neil Wilson, analyste de Markets.com. Cette envolée dope les valeurs bancaires qui voient ainsi leurs perspectives de revenus embellies, note Russ Mould, analyste de AJ Bell, soulignant également que la victoire en vue des candidats démocrates aux sénatoriales en Géorgie augure de plus de soutien gouvernemental pour la première économie mondiale, moteur de l'économie planétaire.

afp/rp