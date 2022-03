La Bourse de Londres affirme que les sanctions contre la Russie ont un impact minimal sur les affaires.

"Nous nous engageons activement avec les régulateurs et les autorités sur toutes les sanctions pertinentes et prenons les mesures appropriées. Les opérations de LSEG en Russie et en Ukraine représentent moins d'un pour cent du revenu total", a déclaré la bourse dans un communiqué.

La bourse a suspendu la négociation de certaines cotations russes et a publié des résultats préliminaires pour l'année 2021.

"LSEG a réalisé une première année réussie après la finalisation de l'acquisition de Refinitiv. Nous avons réalisé une solide performance financière, nous avons atteint ou dépassé tous les objectifs et nous avons une bonne dynamique pour 2022", a déclaré David Schwimmer, PDG de LSEG.

Thomson Reuters, société mère de Reuters News, détient une participation minoritaire dans LSEG et Refinitiv paie Thomson Reuters pour les informations qu'elle distribue.