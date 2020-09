Bourse de Londres : La Bourse de Londres chute à cause de la livre (-1,70%)

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a creusé ses pertes tout au long de la séance de mardi pour terminer en forte baisse, pâtissant d'une livre forte qui pèse sur les comptes des multinationales et d'un secteur aérien aux sombres perspectives.

L'indice FTSE 100 des principales valeurs a abandonné 1,70% à 5.862,05 points, en baisse de 22% depuis le début de l'année et à la traîne des places de Francfort, Paris ou Milan.

"Les actions britanniques souffrent à mesure que la hausse de la livre se poursuit", note Chris Beauchamps, analyste du courtier en ligne IG.

Interrogé par l'AFP, il précise que la montée des cas de coronavirus dans le monde et notamment en Europe, nuit au climat général du marché.

La livre se situait proche de ses plus hauts niveaux depuis un an à plus de 1,34 dollar, profitant d'un accès de faiblesse du billet vert, malgré une situation macroéconomique médiocre au Royaume-Uni, pays parmi les plus touchés par la pandémie en Europe.

MULTINATIONALES Les valeurs dont l'activité est générée essentiellement hors du Royaume-Uni et notamment aux États-Unis souffrent de la vigueur de la livre face au billet vert, qui diminue mécaniquement la valeur des recettes générées en dollar. Le groupe publicitaire WPP a ainsi perdu 5,61% à 609,40 pence, la banque HSBC 3,98% à 317,00 pence, et Intercontinental Hotels Group 0,66% à 4.377,00 pence.

AVIATION Bons derniers de la cote, le motoriste Rolls-Royce a plongé de 14,27% à 206,70 pence et le groupe aérien IAG de 6,38% à 202,50 pence. Les deux titres sont victimes d'un environnement de plus en plus défavorable au transport aérien mondial, avec la remontée des cas de virus et de nouvelles restrictions imposées aux voyages.

MINIERES En tête du tableau, ces valeurs profitent de la bonne tenue des cours du cuivre et de l'or: Fresnillo a pris 4,55% à 1.320,00 pence et Glencore 2,16% à 172,84 pence.

