Bourse de Londres : La Bourse de Londres finit en hausse (+1,13%)

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé sur un net rebond lundi à l'issue d'une séance en dents de scie, entre espoirs sur des interventions des autorités contre l'impact du nouveau coronavirus, et un regain de craintes face à l'épidémie.

L'indice FTSE 100 des principales valeurs a terminé en hausse de 1,13% à 6.654,89 points. La semaine dernière, il avait dévissé de plus de 11%, sa pire dégringolade hebdomadaire depuis la crise financière de 2008.

"Les marchés d'actions ont été très volatils" lundi, observe David Madden, de CMC Markets.

Les investisseurs ont oscillé entre espoir et inquiétude sur les actions annoncées par les pays touchés par l'épidémie de Covid-19.

Les ministres de l'Economie et les banquiers centraux des pays membres du G7 se parleront mardi pour coordonner leur action face à l'épidémie, dont le bilan a dépassé lundi le cap des 3.000 morts dans le monde, essentiellement en Chine, après l'annonce par les autorités chinoises de 42 nouveaux décès.

Le nombre de contagions a explosé en Italie dimanche, avec quelque 500 nouveaux cas.

AERIENNES Les titres des transporteurs aériens continuaient de dévisser à cause de la chute du trafic et d'annulations de vols en cascade. Easyjet a chuté de 3,45% à 1.062,50 pence, IAG, maison mère de British Airways et d'Iberia, de 8,24% à 433,10 pence, bonne dernière du tableau.

TOURISME La société de croisière Carnival a également dévissé (-4,19% à 2.333,00 pence) à cause des annulations massives de voyages et des quarantaines observées sur certaines croisières.

PHARMACEUTIQUES Les valeurs pharmaceutiques faisaient partie des titres les plus recherchés, face au contexte d'épidémie: Hikma gagnait 6,21% à 1.899,00 pence, GlaxoSmithKline 4,34% à 1.630,00 pence et AstraZeneca 3,18% à 7.010,00 pence.

afp/rp