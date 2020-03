Bourse de Londres : La Bourse de Londres finit sur une chute de près de 4%

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a de nouveau terminé en nette chute (-3,79%) lundi face aux inquiétudes sur l'impact de la pandémie de coronavirus et au brusque ralentissement économique attendu.

L'indice FTSE 100 des principales valeurs a perdu 196,89 points à 4.993,89 points, retombant sous le seuil symbolique de 5.000 points. Il a fondu d'un tiers depuis le début de l'année.

Selon une étude trimestrielle du cabinet de conseil KPMG, le coronavirus a mis l'économie britannique à l'arrêt et le PIB britannique devrait tomber de 2,6% cette année au mieux, et de 5,4% - plus que pendant la crise financière de 2008 - si la pandémie se prolonge et provoque un impact "sévère".

"La pandémie de Covid-19 est avant tout une crise humanitaire", mais "il est presque certain qu'elle (va plonger) le Royaume-Uni dans son pire ralentissement économique depuis plus d'une décennie", a commenté Yael Selfin, chef économiste pour le Royaume-Uni de KPMG.

DIAGEO (-8,69% à 2.216,50 pence). Le fabricant britannique de spiritueux va fournir deux millions de litres d'alcool afin de fabriquer du gel antibactérien et de combattre la pénurie de ce produit en raison de la pandémie de coronavirus.

ROYAL DUTCH SHELL (+3,29% à 1.067,60 pence) Le géant des hydrocarbures a annoncé un plan d'économies dont une réduction de 5 milliards de dollars de ses investissements face à la pandémie qui contribue à faire plonger les cours du brut.

AERIENNES Easyjet a encore chuté de plus de 13% à 521,40 pence et IAG, maison mère de British Airways, de 6,56% à 202,10 pence, face à la paralysie du trafic aérien et à la perspective d'une profonde crise économique mondiale qui va freiner la reprise du secteur.

afp/rp