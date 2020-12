Bourse de Londres : La Bourse de Londres minée par la pandémie et le Brexit

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a ouvert en nette baisse lundi dans la foulée la fermeture des frontières du Royaume-Uni avec de nombreux pays à cause d'une nouvelle variante particulièrement contagieuse du coronavirus.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 1,00% à 6.463,87 points vers 08H55 GMT, un peu moins que les autres indices européens, car la chute de la livre avantage les comptes des multinationales, très représentées dans l'indice.

Cette nouvelle forme du virus a amené le gouvernement britannique à placer Londres et une partie du sud du pays en confinement pour les fêtes de Noël.

Le blocage des frontières a entraîné une situation de chaos aux ports britanniques notamment celui de Douvres, sans compter les craintes sur l'approvisionnement du pays en pleine semaine de Noël.

A cela s'ajoute la menace de l'absence d'un accord commercial avec l'Union européenne, redoutée par les milieux d'affaires, à moins de deux semaines de la fin de la période de transition post-Brexit.

Vers 08H55 GMT, la livre perdait 1,82% à 1,3276 dollar tandis que l'euro gagnait 1,51% face à la monnaie britannique à 92,06 pence.

"Les Etats-Unis ont eu leur plan de relance mais il semble que c'était largement déjà pris en compte dans les indices et les investisseurs sont plus inquiets de la nouvelle variante de Covid-19," a indiqué à l'AFP Craig Erlam, analyste chez la maison de courtage Oanda.

"Sachant qu'encore une date butoir a été ratée pour les négociations du Brexit (...) il n'est pas étonnant de voir le moral des marchés prendre un gros coup", ajoute-t-il.

AERIENNES Ces valeurs plongeaient le plus fortement à cause de l'interruption du trafic depuis et à destination du Royaume-Uni: Easyjet dégringolait de 9,80% à 736,00 pence et IAG, maison mère de British Airways, de 8,76% à 142,65 pence.

ROYAL DUTCH SHELL (-4,12% à 1285,80 pence): Le géant pétrolier a annoncé qu'il allait passer une charge après impôts de 3,5 à 4,5 milliards de dollars pour dépréciations et restructurations au vu de perspectives moroses pour le secteur.

afp/fr