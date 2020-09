Bourse de Londres : La Bourse de Londres minée par les craintes liées à une 2e vague de Covid-19

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a dévissé lundi, plombée par les craintes liées à l'impact économique d'une deuxième vague de Covid-19, l'épidémie accélérant sa diffusion dans de nombreux pays dont le Royaume-Uni, avec de nouvelles restrictions à l'activité en perspective.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a clôturé en baisse de 3,38% à 5.804,29 points. Il perdait toutefois un peu moins que les autres indices européens, la baisse de la livre avantageant certaines composantes multinationales.

"Les indices boursiers se sont enfoncés dans le rouge car l'aversion au risque progresse sur les marchés", remarque Chris Beauchamp, analyste du courtier en ligne IG, ajoutant que le Royaume-Uni "se dirige vers un nouveau confinement".

La pression monte sur le pouvoir britannique pour adopter de nouvelles mesures afin d'amortir l'impact de la deuxième vague de virus qui s'amorce dans ce pays déjà le plus endeuillé d'Europe par la maladie.

Les marchés et milieux d'affaires redoutent un deuxième confinement aux effets potentiellement dévastateurs sur une économie qui se relève à peine d'une récession historique. Des craintes qui ont fait baisser la majorité des actions lundi et beaucoup d'actifs, y compris l'or, d'ordinaire une valeur refuge, seul le dollar profitant de la situation.

AÉRIENNES - Les valeurs de ce secteur, déjà celles qui ont le plus chuté sur l'indice FTSE-100 depuis le début de l'année et de la pandémie, ont plongé lundi dans la perspective de plus amples restrictions à une demande de voyages aériens. IAG, maison mère de British Airways, a dégringolé de 12,08% à 97,20 pence, et le motoriste Rolls-Royce de 10,80% à 160,70 pence.

BANCAIRES - Dans la foulée de révélations de l'International Consortium of Investigative Journalism mettant en lumière l'argent sale qui circule à flot dans leurs comptes et systèmes, HSBC a perdu 5,26% à 288,00 pence, Standard Chartered 5,82% à 338,50 pence et Barclays 5,40% à 92,16 pence.

