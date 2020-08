Bourse de Londres : La Bourse de Londres minée par les valeurs liées au tourisme (-2,16%)

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres s'enfonçait dans le négatif vendredi en début de séance, les actions liées au secteur du tourisme souffrant de la quarantaine imposée par le gouvernement britannique sur les voyageurs en provenance de France à partir de samedi.

L'indice FTSE 100 des principales valeurs perdait 2,16% à 6.052,24 points vers 10H20 GMT.

"La quarantaine en France mine les valeurs du voyage et des loisirs", remarque Neil Wilson, analyste de Markets.Com.

Les personnes en provenance de France se rendant au Royaume-Uni seront soumises à partir de samedi à une quarantaine de deux semaines, a indiqué jeudi le gouvernement britannique, s'attirant immédiatement la promesse d'une "mesure de réciprocité" de la part de Paris.

La décision britannique, qui concerne également plusieurs autres pays et îles, fait suite à une inquiétante recrudescence de l'épidémie de Covid-19 dans ces territoires.

"C'est malheureusement un autre coup pour les vacanciers britanniques et ne manquera pas d'avoir un impact sur un secteur de l'aviation déjà dans la tourmente", a commenté le groupe aérien IAG, maison mère de British Airways ou Iberia.

AERIEN L'action d'IAG chutait de 6,26% à 191,60 pence, celle d'Easyjet de 6,68% à 570,00 pence et celle du motoriste d'avions Rolls-Royce de 4,03% à 256,90 pence face à un horizon qui s'assombrit pour un secteur déjà heurté de plein fouet par la pandémie.

INTERCONTINENTAL HOTEL GROUP (-3,50% à 4.078,00 pence) Le groupe hôtelier pâtissait lui aussi de la perspective d'une reprise du tourisme tuée dans l'oeuf.

WATCHES OF SWITZERLAND (-2,93% à 315,00 pence) Le groupe de vente de montres de luxe se repliait après un bond la veille. Il a annoncé que ses ventes avaient profité d'un afflux d'achats au Royaume-Uni et aux Etats-Unis malgré la pandémie et la fermeture des magasins à cause de mesures de confinement.

