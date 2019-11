Bourse de Londres : La Bourse de Londres poursuit son ascension

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a ouvert en hausse mercredi dans la foulée de ses gains de la semaine, grâce à l'espoir de voir les négociations commerciales sino-américaines aboutir bientôt.

L'indice FTSE 100 des principales valeurs prenait 0,31% à 7426,37 points, tandis que l'indice élargi FTSE 250, qui comprend moins de multinationales et plus de sociétés centrées sur le marché britannique, cédait 0,20% après avoir atteint des records en 15 mois la veille.

L'optimisme de la Bourse de Londres était alimenté par l'envolée des marchés américains à des sommets historiques la veille, et par l'espoir d'une avancée dans les discussions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis "après des informations selon lesquelles le négociateur chinois Liu He et son homologue américain Robert Lighthizer sont parvenus à un consensus sur de nombreux problèmes essentiels", remarque Michael Hewson, de CMC Markets.

De son côté Donald Trump a soufflé mardi le chaud et le froid sur Hong Kong, affirmant son soutien aux manifestants pro-démocratie tout en assurant, alors que les négociations avec Pékin sont dans leur "dernière ligne droite", faire confiance à son homologue chinois pour résoudre la crise.

- BAT (+0,08% à 2988,50 pence) Le géant du tabac grignotait quelques pence après la publication de chiffres positifs sur ses ventes, notamment sur le vapotage aux Etats-Unis.

- RIO TINTO (+0,72% à 4289,50 pence) Le géant anglo-australien a annoncé un investissement de 749 millions de dollars américains pour accroître la production d'une de ses mines de fer en Australie. Par ailleurs, un projet minier colossal du groupe dans le désert du Gobi en Mongolie "ira de l'avant", a affirmé le ministre mongolien des Mines et de l'Industrie lors d'une conférence à Londres, selon des propos rapportés par le Financial Times.

- MARSTON (+0,78% à 128,40 pence) Le groupe de pub a enregistré une perte de 20 milliards de livres contre un bénéfice de 54,3 milliards l'an passé, et prévoit à présent d'accélérer un programme de cessions d'actifs.

