Bourse de Londres : La Bourse de Londres rebondit de 2,46% après son plongeon historique

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a rebondi de 2,46% vendredi après une chute historique de près de 11% la veille, le marché restant affolé par l'épidémie de coronavirus.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a repris 2,46% à 5.366,11 points, ne gardant qu'une portion de ses gains du début de séance.

Sur l'ensemble de la semaine, l'indice a fondu de 17%, sa pire semaine depuis la crise financière, et il a abandonné 29% depuis le début de l'année.

"Cette semaine entrera dans les annales comme l'une des pires périodes jamais vues sur les marchés. Et ça ne pourrait être que le début. Les prédictions sur l'impact du virus, qui semblaient si extrêmes il y a quelques semaines, semblent aujourd'hui avoir été très clairvoyantes", remarque Chris Beauchamp, du courtier en ligne IG.

Bruxelles a promis vendredi son soutien aux Etats membres de l'UE confrontés aux conséquences économiques de l'épidémie du coronavirus, en particulier à l'Italie, mais craint une récession en 2020 à cause de la crise sanitaire.

Aux Etats-Unis aussi, républicains et démocrates, à couteaux tirés en pleine campagne présidentielle, mettaient sous cloche temporairement leurs différends pour tenter d'amortir l'impact du coronavirus sur l'économie américaine et les dizaines de millions d'employés au statut précaire.

OCADO (+9,84% à 1.183,00 pence) La société de livraison d'épicerie à domicile est l'une des rares à avoir vu son titre s'apprécier sur la semaine malgré la panique des marchés, les Britanniques travaillant de plus en plus de chez eux et comptant sur ces services pour éviter les lieux publics.

CARNIVAL (-9,93% à 1.161,00 pence) Le groupe de croisière a annoncé suspendre tous ses voyages jusqu'à début avril. C'est le titre qui a le plus souffert depuis le début de l'année à cause de la crise du coronavirus (-68%), suivi du groupe de voyages TUI (-6,54% vendredi, -62% depuis le 1er janvier).

