Bourse de Londres : La Bourse de Londres rebondit légèrement entre le Brexit et la livre (+0,57%)

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a rebondi mardi, aidée par le recul de la livre et les investisseurs scrutant toujours les négociations sur le Brexit.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a gagné 0,57% à 6.453,16 points après avoir chuté la veille suite à la fermeture des frontières pour le trafic en provenance du Royaume-Uni, par crainte de la nouvelle variante du coronavirus.

"Le marché britannique a rebondi avec l'espoir des investisseurs sur les discussions sur le Brexit", même si les dernières déclarations en provenance de Bruxelles ont quelques peu tempéré cet optimisme, a commenté David Madden, analyste de CMC Markets.

Le négociateur européen sur le Brexit, Michel Barnier, a affirmé mardi que l'UE était prête à négocier "jusqu'à la fin de l'année et au-delà" un accord post-Brexit avec le Royaume-Uni, à moins de dix jours de la rupture définitive, selon plusieurs sources européennes.

Lors d'un point sur les négociations avec les ambassadeurs des Etats membres de l'UE, le Français a également souligné qu'il avait rejeté une offre récente de Londres sur la pêche, sujet qui reste le principal point d'achoppement des pourparlers.

Ces déclarations ont fait chuter la livre d'environ 1% face au dollar en fin de séance européenne.

Côté macroéconomie, la hausse du produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre a été revue à 16,0% au Royaume-Uni, un record, contre une première estimation à 15,5%, et la chute historique du PIB au printemps à cause du premier confinement a été revue à -18,8% au lieu de -19,8% initialement estimé.

EASYJET (+2,35% à 775,00 pence) La compagnie aérienne britannique a passé un accord avec le constructeur aéronautique Airbus pour repousser à 2027 et 2028 la livraison de 22 appareils qui était prévue entre 2022 et 2024, afin de préserver ses liquidités. Elle a par ailleurs bénéficié d'un afflux d'achat sur le secteur aérien qui avait dévissé la veille.

MULTINATIONALES Ces valeurs ont profité du recul de la livre qui avantage leurs comptes une fois les recettes à l'étranger converties en livres. Barclays a pris 3,34% à 145,98 pence, et l'assureur Aviva 1,11% à 317,70 pence.

ROYAL MAIL (+1,05% à 326,70 pence) Le groupe de courrier a suspendu ses livraisons de lettres et paquets vers l'Europe à l'exception de l'Irlande à cause des nouvelles restrictions aux déplacements mises en place à cause de la souche mutante de coronavirus.

afp/rp