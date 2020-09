Bourse de Londres : La Bourse de Londres rebondit malgré de nouvelles restrictions (+0,43%)

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a légèrement rebondi mardi après son plongeon de la veille (+0,43%), malgré de nouvelles restrictions au Royaume-Uni face à l'arrivée d'une deuxième vague de Covid-19 en Europe.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 25,17 points à 5.829,46 points. La veille, il avait plongé de 3,38%.

"Le FTSE ignore les nouvelles restrictions à l'activité au Royaume-Uni", constate David Madden, analyste de CMC Markets.

Couvre-feu à 22H pour les pubs, retour au télétravail... Le Premier ministre britannique Boris Johnson a durci mardi les restriction en vigueur pour contenir une épidémie de nouveau coronavirus atteignant un "tournant dangereux" et éviter le recours à des mesures "plus drastiques".

WHITBREAD (-2,84% à 2.049,00 pence). Le groupe, qui possède la chaîne d'hôtels Premier Inn et des restaurants, a annoncé un projet de 6.000 suppressions d'emplois du fait d'une faible fréquentation face à la pandémie.

KINGFISHER (+9,90% à 290,90 pence). Le groupe de magasins de bricolage, présent surtout au Royaume-Uni et en France, a connu un fort rebond de son activité au deuxième trimestre, qui se poursuit au troisième. Il a profité du fait que nombre de consommateurs sont plus souvent chez eux en raison de la crise sanitaire et plus enclins à bricoler et à soigner leur intérieur.

afp/rp