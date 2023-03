Le London Stock Exchange Group a déclaré jeudi qu'il se félicitait du dégel des relations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne et qu'il ne s'attendait pas à ce que la branche de compensation de la société soit coupée des clients du bloc à partir de juin 2025.

L'autorisation actuelle de Bruxelles permettant aux institutions de compensation basées à Londres de continuer à servir les clients dans le bloc doit prendre fin en juin 2025.

La Commission européenne, organe exécutif de l'UE, a présenté un projet de loi visant à faire pression sur les banques et les gestionnaires d'actifs du bloc pour qu'ils transfèrent la compensation de trois types de produits dérivés de la LSEG et de l'ICE à Londres, vers l'UE.

Toutefois, rien n'indique que toute la compensation basée au Royaume-Uni doit déménager, ce qui apaise les craintes des participants au marché d'un "bord de falaise" en juin 2025.

"Nous sommes assez confiants, étant donné les messages qui sont sortis de l'UE et de la Commission européenne, qu'il n'y aura pas de bord de falaise en 2025", a déclaré David Schwimmer, directeur général de LSEG, aux analystes.

Les clients de LSEG dans l'UE ont également fait savoir "de plus en plus clairement" qu'ils voulaient continuer à avoir accès à la compensation à Londres, a déclaré M. Schwimmer.

"Nous sommes optimistes et espérons que cela continuera à bien se passer, et si quelque chose l'amélioration du ton nous rend d'autant plus optimistes."

En début de semaine, la Grande-Bretagne et l'UE ont conclu un accord sur les différends concernant l'Irlande du Nord, qui avaient constitué une pierre d'achoppement pour l'approbation par l'UE d'un protocole d'accord visant à créer un forum permettant aux régulateurs financiers européens et britanniques de se parler régulièrement.

Le secteur financier considère cette mesure comme la clé de relations plus chaleureuses qui pourraient éventuellement inverser la quasi exclusion des services financiers britanniques du bloc depuis le Brexit.

Une amélioration des relations entre l'UE et la Grande-Bretagne est une "bonne chose" pour les marchés, a déclaré M. Schwimmer.

"La fragmentation n'est pas utile pour les marchés".

Le ministre britannique des services financiers, Andrew Griffith, était à Berlin jeudi dans le cadre d'une tournée des capitales européennes au cours des prochains mois pour "réinitialiser" les relations des services financiers avec le bloc, et encourager l'UE à activer le nouveau forum de discussion.