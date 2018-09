Bourse de Londres : La Bourse de Londres sereine face aux tensions commerciales (+0,42%)

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé mercredi en hausse de 0,42%, dopée par un secteur minier soulagé par l'absence de franche escalade dans le conflit commercial sino-américain.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 30,89 points à 7.331,12 points.

"Les dernières répliques entre Washington et Pékin ont été envisagées depuis un moment et même si les investisseurs auraient préféré les éviter, ils étaient préparés et les avaient intégrées", explique Craig Erlam, analyste chez Oanda.

La réponse de la Chine aux droits de douane américains n'a pas inquiété outre-mesure les investisseurs, qui avaient peu tremblé avec l'annonce de ces nouvelles mesures, largement anticipées, par le président Trump.

Le secteur minier a été le grand bénéficiaire sur le marché londonien de cet apaisement des tensions commerciales, qui sont susceptibles de le pénaliser en cas d'entraves aux échanges ou d'affaiblissement de l'économie mondiale.

Antofagasta a bondi de 5,87% à 837 pence, entraînant dans son sillage Anglo American (+5,05% à 1.655,60 pence), BHP Billiton (+3,18% à 1.598,80 pence) et Rio Tinto (+2,96% à 3.722,50 pence). Le sidérurgiste russe Evrza a engrangé 3,57% à 527,40 pence et le producteur d'or Fresnillo 3,67% à 825,60 pence.

Les valeurs bancaires, considérées comme parmi les plus risquées, ont bénéficié de la meilleure humeur des investisseurs. HSBC a pris 1,78% à 662,20 pence et RBS 2,51% à 256,90 pence.

Le géant de la distribution Tesco a gagné du terrain (+0,30% à 235,80) après avoir lancé une nouvelle chaîne de magasins discount destinée à concurrencer les allemands Aldi et Lidl, dont la part de marché ne cesse de grimper au Royaume-Uni.

Le groupe de supermarchés Sainsbury's a en revanche perdu 1,18% à 316,90 pence, alors que, sans surprise, l'autorité britannique de la concurrence a ouvert une enquête approfondie sur son projet de fusion avec son concurrent Asda.

Le spécialiste du bricolage Kingfisher, lui, a dégringolé (-6,30% à 247 pence) après avoir subi une chute de son bénéfice net au cours du premier semestre, une nouvelle fois pénalisé par les difficultés de Castorama en France.

