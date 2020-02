Bourse de Londres : La Bourse de Londres termine à -3,39% et signe sa pire semaine depuis 2008

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a plongé de 3,39% vendredi au terme de sa pire semaine depuis 2008 dans un marché effrayé par l'avancée du coronavirus dans le monde et ses conséquences sur l'économie.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 230,60 points à 6.565,80 points, après avoir dégringolé de près de 5% en séance. En séance, il a touché un plus bas depuis 2016.

Sur la semaine écoulée, il a chuté de 11,32%, soit une baisse inédite depuis 2008, année marquée par la crise financière internationale.

"C'est une nouvelle journée catastrophique" et "c'est l'une des pires semaines sur les marchés depuis très longtemps, avec des dégâts sur les portefeuilles des investisseurs", souligne Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

Les marchés ont continué de s'affoler de la propagation du nouveau coronavirus qui affecte de plus en plus de pays et se renforce notamment en Europe.

L'activité économique commence à en faire les frais, comme en témoignent les nombreux avertissements des grandes entreprises. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre Mark Carney a prévenu que la croissance britannique devrait être pénalisée.

Les investisseurs ne repasseront pas à l'achat "tant qu'il n'est pas possible de connaître l'ampleur du coronavirus et comment les différents pays essaient de le contenir", selon M. Mould.

LE SECTEUR DU VOYAGE PLONGE. Ces valeurs ont pâti du ralentissement de l'activité touristique dans le monde et des annulations de vols décidées par les compagnies qui prennent des mesures d'économies pour atténuer l'impact financier de l'épidémie, comme le groupe IAG (-8,42% à 472 pence) et EasyJet (-0,86% à 1.100,50 pence).

ROLLS-ROYCE GRIMPE (+3,23% à 620 pence). Le motoriste est parvenu à réduire un peu sa perte nette en 2019 malgré les coûts liés à un problème de moteur d'avion défectueux, profitant de l'amélioration de ses performances commerciales.

LE SECTEUR PETROLIER SOUFFRE en raison de la chute des cours du brut. Les investisseurs estiment que l'épidémie de coronavirus va plomber la demande de pétrole, ce qui pèse sur les prix. BP a perdu 4,35% à 396,15 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 3,97% à 1.663,60 pence.

