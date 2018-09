La Bourse de Milan perd près de 2% après l'annonce sur le déficit

Milan (awp/afp) - La Bourse de Milan perdait près de 2% vendredi matin au lendemain de l'annonce par la coalition populiste au pouvoir en Italie d'un accord sur un déficit à 2,4% pour les trois prochaines années, soit largement plus que ce que prévoyait le précédent exécutif.

Le FTSE Mib a ouvert en recul de 1,3% puis a accentué ses pertes, cédant 2,19% à 21.040 points à 09H09 (07H09 GMT), avant de remonter à 1,85% dix minutes plus tard.

Les banques étaient les principales victimes. Banco BPM dévissait de 6,40% à 2,194 euros, Intesa Sanpaolo de 5,14% à 2,2805 euros, UniCredit de 5,11% à 13,19 euros et Ubi Banca de 4,88% à 3,567 euros.

Au terme d'un long bras de fer avec le ministre modéré des Finances, Giovanni Tria, qui plaidait pour un déficit à 1,6% pour éviter toute tension, le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite) ont obtenu gain de cause, parvenant à imposer un déficit de 2,4% en 2019, 2020 et 2021.

L'Italie a ainsi pris le risque d'un vif conflit avec la Commission européenne mais aussi d'une flambée des marchés financiers.

Le commissaire européen Pierre Moscovici a estimé vendredi que le budget italien paraissait "hors des clous" des règles européennes.

Le taux d'emprunt italien s'est lui nettement tendu. Vers 08H45 (06H45 GMT), le taux à dix ans a progressé à 3,084% contre 2,888% jeudi à la fin de la séance sur le marché secondaire, portant le "spread", l'écart très surveillé entre les taux d'emprunt italien et allemand, à 260 points.

