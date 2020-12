Bourse de Wall Street : La Bourse de New York démarre dans le vert

New York (awp/afp) - La Bourse de New York démarrait en territoire positif jeudi à l'ouverture après des demandes hebdomadaires d'allocations chômage plus faibles que prévu malgré la résurgence de la pandémie de Covid-19: le Dow Jones avançait de 0,10%, le Nasdaq gagnait 0,19%.

La veille, l'indice vedette Dow Jones avait conclu en hausse de 0,20% à 29.883,79 points. Le Nasdaq, à dominante technologique, avait lâché 0,05% à 12.349,37 points.

L'indice élargi S&P 500 avait pris 0,18% à 3.669,01 points, affichant un nouveau record, sept points au-dessus du précédent inscrit la veille.

afp/rp